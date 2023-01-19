شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أخى فوق الشجرة" يحصد 383 ألف جنيه في أول أيام عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم أخي فوق الشجرة للنجم رامز جلال أمس الأربعاء 383 ألفا و 352 جنيها في أول أيام عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته ليقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي بجوار فيلم "أخي فوق الشجرة" فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدي، وفيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز.