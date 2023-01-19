فنان شهير يعرض هويته اللبنانية للبيع

كتب امير فتحي في الخميس 19 يناير 2023 03:54 مساءً - أثار الفنان اللبناني أمير يزبك حالة من الجدل بين المتابعين في الساعات القليلة الماضية عقب إعلانه عن عرض هويته اللبنانية للبيع .

أعرب أمير يزبك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن غضبه بعد مشاهدته لمقطع فيديو ضمن نشرة الصباح على قناة “الجديد” لوالدة الشهيد “جو نون” الذي كان ضمن ضحايا انفجار مرفأ بيروت .

حيث ظهرت والدة الشهيد “جو نون” وهي تصرخ مطالبة بإطلاق سراح نجلها “ويليام” الموقوف في مركز أمن الدولة، بسبب مطالبته بمعاقبة المتورطين في انفجار بيروت .

وعلق “يزبك” على ذلك في منشوره قائلا: “عندما شاهدت والدة الشهيد جو نون على قناة الجديد ضمن نشرة الصباح، قررت إني أبيع الهوية ورسالة إلى الأبطال” .

تابع: “احترام الشهيد واحترام غرفته وأغراضه وعائلته واجب .. أعود وأكرر هوية لبنانية برسم البيع وبسعر مغر .. احترموا الأموات يا أشباه الرجال” .