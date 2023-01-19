كيف كانت ريهام سعيد قبل فقدان وزنها؟.. شاهدوا بالصور

كتب امير فتحي في الخميس 19 يناير 2023 03:54 مساءً - بعض النجوم كان الظهور الأول لهم وهم بوزن زائد فكانوا يواجهون الكثير من الانتقادات والتعليقات الغير محببة، وآخرين صدموا جمهورهم بزيادة وزنهم وتغير ملامحهم، لكنهم اتخذوا قرار العودة للرشاقة وظهروا بوزن أقل.

ريهام سعيد قبل الرجيم

تعتبر ريهام سعيد واحدة من الإعلاميات اللاتي حققن شهرة كبيرة خلال مشوراهن الإعلامي، وبسبب تصريحاتها وحلقاتها المثيرة للجدل تتصدر تريند مؤشرات البحث بشكل مستمر، من ضمن أسباب شهرة ريهام سعيد أنها اتجهت للتمثيل في إحدى الفترات، وشاركت في عدد من المسلسلات الدرامية الشهيرة.

ريهام سعيد قبل ريهام سعيد بعد

ريهام سعيد تميزت في بداية مشوارها الفني والإعلامي بوزن زائد، وكان لافت للانتباه دائما أن وجهها مستدير وممتلىء، لكنها مؤخرًا فقدت الكثير من الوزن الزائد لدرجة أن جمهورها اعتقد أنها اتجهت لعمليات نحت الوجه.

ريهام سعيد قبل فقدانها الوزن الزائد

ريهام سعيد أعلنت في برنامجها من قبل أنها كانت تتعرض للتنمر بسبب وزنها الزائد فعانت كثير بسبب الأشحاص في الشارع ومن أقرب الناس ليها، واتخذت ريهام سعيد قرار فقدان الوزن وقضت شهرين في مصحة لعلاج السمنة، واستطاع انقصاص حوالي 16 كيلو من وزنها وأكدت أنها لم تلجأ للعمليات الجراحية أبدا.

ريهام سعيد كانت بوزن زائد في بدايتها

ونادت ريهام سعيد من خلال برامجها للحفاظ على الوزن، وساعدت من الحالات التي تعاني من السمنة المفرطة لإجراء عمليات فقدان الوزن.

ريهام سعيد في عزاء والد ريم البارودي

من ناحية أخرى، حرصت الإعلامية ريهام سعيد، على تقديم واجب العزاء للفنانة ريم البارودي في وفاة والدها، حيث يقام العزاء حاليًا بمسجد أبوبكر الصديق بمصر الجديدة، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينها وبين ريم البارودي والتى كانت وصلت في وقت من الأوقات إلى ساحات المحاكم.

والتقطت الكاميرات المتواجدة في عزاء والد الفنانة ريم البارودي، صور لها وهي تحتضن الإعلامية ريهام سعيد وتبكي، أثناء تقديم العزاء لها، وبعدها دخلت ريهام جلست بجوار ريم.

وحرص عدد من مشاهير الفن والإعلام على حضور العزاء، منهم محمد رمضان، إيمان العاصي، دينا فؤاد، هدى، ياسمين الخطيب، بوسي شلبي .

ريهام سعيد تروّج لمسلسلها في رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، تواصل النجمة ريهام سعيد، الترويج لأحدث أعمالها الدرامية، “مسلسل عودة البارون” للنجم حسين فهمي، ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023.

وشاركت الفنانة ريهام سعيد مع متابعيها، صورة البوستر التشويقي لمسلسلها الجديد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “الأستاذ سامر خضر كل الشكر والتقدير.. انتظرونا في رمضان 2023“.

تفاصيل مسلسل “عودة البارون”

ينتمي مسلسل “عودة البارون”، إلى الأعمال الدرامية القصيرة، التي تتكون من 15حلقة فقط، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: النجم الكبير حسين فهمي، والمطرب خالد سليم، والفنانة ريهام سعيد، وأحمد سلامة، وميس حمدان، وعلاء مرسي، والفنان سامي مغاروي، والنجمة الكبيرة نهال عنبر، ورزان مغربىي، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر، ومن إنتاج محمد منصور.

آخر أعمال النجمة ريهام سعيد

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ريهام سعيد، عرض مسلسلة الجديد “بعد النهاية”، قريبا على شاشة إحدى القنوات الفضائية.

ويشارك في بطولة مسلسل “بعد النهاية” عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: الفنانة ريهام سعيد، والنجمة نرمين الفقي، والفنانة الكبيرة هالة فاخر، وأحمد سعيد عبد الغنى، وجيهان خليل، والفنان صبرى عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

على جانب آخر، تواصل ريهام سعيد تقديم حلقات برنامجها “صبايا” الشمس حيث من المقرر أن تستعرض ليلة رأس السنة 2023 نجاحًا لجرحه عاجله خارج مصر لقلوب 5 أطفال وإنقاذهم من فشل كلي في القلب.

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