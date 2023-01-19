زوجة مدحت صالح “الخامسة” تحتفل بعيد زواجهما في ظهور نادر لها وجمالها يخطف الأنظار – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 19 يناير 2023 03:54 مساءً - يحتفل الفنان المصري مدحت صالح، بعيد زواجه خلال هذه الأيام، وحرصت زوجته الشاعرة نورا الباز، على تهنئته برسالة خاصة قامت بنشرها.

ونشرت نورا الباز، صورة لها برفقة زوجها الفنان مدحت صالح، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، في ظهور نادر لها، وعلقت على الصورة قائلة: “17/1 .. عيد جوازنا .. من بعد ما عدينا 10 سنين بفضل ربنا علينا بطلت أعد .. شكرا على الحب يا حب”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات لتي تمنت لهما حياة زوجية سعيدة.

وكان قد تزوج الفنان مدحت صالح من الشاعرة وكاتبة الأغاني نورا الباز، في 17 يناير من عام 2011، وذلك بعد قصة حب كبيرة جمعتهما.

منشور زوجة مدحت صالج على فيسبوك

زيجات مدحت صالح الخمسة

يُذكر أن مدحت صالح قد تزوج 5 مرات على مدار حياته، وكانت أولى زوجاته الفنانة نورا، شقيقة الفنانة بوسي،إلا أن زواجهما لم يصمد طويلًا وانفصلا بعد ستة أشهر من الزواج، وعلق مدحت صالح على هذا الانفصال بأنه كان “عيب صغير” حين قررا معًا إنهاء تلك العلاقة..

وتزوج الفنان مدحت صالح للمرة الثانية من الفنانة سمية الألفي التى تكبره بسبع سنوات وكان رابع أزواجها، واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتتطلق سمية منه وتعود إلى حبها الوحيد الأول الفنان فاروق الفيشاوى.

وبعد طلاق الفنانة شيرين سيف النصر من رجل الأعمال عبد العزيز الإبراهيمى، قررت الزواج من الفنان مدحت صالح، لتكون ثالث زوجاته من الوسط الفنى، إلا أن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار سوى أربعة أشهر فقط، وكان زواجه الخامس والحالي من الكاتبة “نـورا الباز”، والتي لا يترك مناسبة إلا ويمدحها ويعبر عن مدى حبه الشديد لها، حيث قال في أحد اللقائات التلفيزيونية إنها تُعد أقرب الناس إليه، وقبلته بكل عيوبه وميزاته.

اليوم .. مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة نار

من ناحية أخرى، يستعد الفنان مدحت صالح، لطرح أغنية جديدة بعنوان “نار” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع الـ “يوتيوب” وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أغنية “نار” كلمات الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والحان الموسيقار محمود انور، وتوزيع محمد شفيق.

مسلسل “وبينا ميعاد”

يذكر أن طرحت قناة dmc أغنية مسلسل “وبينا ميعاد” من غناء الفنان مدحت صالح التي شملت برومو المسلسل الذى يشارك فيها الفنان صبرى فواز وشيرين رضا، واذيع المسلسل على قناة dmc و dmc دراما، بالإضافة لمنصة WATCH IT.

وتدور أحداث مسلسل “وبينا ميعاد” في اطار تشويقى اجتماعى، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذى يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

مسلسل أبو العروسة 3

يُذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح هو مسلسل «أبو العروسة»، والذي قدم به دور «جابر»، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي أسري.

وشهدت الحلقة الأخيرة من أبو العروسة 3 العديد من الأحداث وهي زواج أكرم ومريم بعد قصة حب طويلة تخللها العديد من الأزمات، وعودة طارق لزينة، واعتراف يوسف بحبه لهاجر وطلب يدها للزواج، وعودة عبير لجابر.

مسلسل أبو العروسة 3، بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ولاء الشريف، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وفاء صادق، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

ودارت أحداث الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة حول عبد الحميد وخروجه على المعاش وبدء التعامل مع مشاكل أولاده وأسرته بمشاركة زوجته عايدة.

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