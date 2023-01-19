راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما ال 27

كتب امير فتحي في الخميس 19 يناير 2023 03:54 مساءً - احتفل الفنان راغب علامة وزوجته جيهان العلي بمرور 27 عاما على زواجهما في أحد الأماكن العامة وسط حضور أصدقائهما المقربين .

نشر راغب علامة عبر حسابه على موقع انستجرام من خلال خاصية الاستوري مقطع فيديو، ظهر به وهو يرقص مع زوجته على أغنيته الشهيرة “سهروني الليل” .

وكتب “علامة” في تعليقه على الفيديو ومعائدته لزوجته بمناسبة عيد زواجهما: “ذكرى سعيدة حبي، 27 سنة هي هدية من الله مع أثمن الهدايا التي منحني إياها لؤي وخالد” .

فيما نشرت جيهان مقطع فيديو عبر حسابها على “انستجرام” تضمن لقطات من الاحتفال وصورا تجمعها بزوجها من مناسبات مختلفة .

وعلقت زوجة راغب علامة على الفيديو قائلة: “انت حبيبي بمشواري .. ذكرى سعيدة .. الذكرى ال 27 منذ 18 يناير 1996” .