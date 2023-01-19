شكرا لقرائتكم خبر عن رفع "فضل ونعمة" و"هاشتاج جوزنى" و"تحت تهديد السلاح" من دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت دور العرض السينمائى 3 أفلام هذا الأسبوع بعد فترة من عرضها وانخفاض إيراداتها خلال الفترة الماضية، حيث تستعد دور العرض لاستقبال أفلام جديدة للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى لاسيما بعد انطلاق فيلمين جديدين خلال شهر يناير الجارى ومقرر انطلاق عدد آخر من الأفلام خلال الأسبوعين المقبلين.

أول الأفلام التي رفعتها دور العرض، "تحت تهديد السلاح" الذى عرض يوم 2 نوفمبر الماضى ووصلت حصيلة ايراداته إلى 8 ملايين و700 ألف جنيه، والفيلم بطولة حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ثانى الأفلام التي رفعتها دور العرض "هاشتاج جوزنى" الذى طرح أيضاً يوم 2 نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات بلغت 4 ملايين و 300 ألف جنيه والفيلم بطولة أمير المصرى، مايان السيد، صابرين، بيومى فؤاد، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامى مغاورى، محمد محمود لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار.

فيلم "فضل ونعمة" كذلك رُفع من دور العرض، بعدما انطلق في السينات يوم 5 أكتوبر الماضى، والفيلم بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، اسما ابراهيم، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمينا العبد، إسماعيل الجندي، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

ويعرض في السينمات حالياً أفلام "نبيل الجميل أخصائى تجميل" بطولة محمد هنيدى ونور اللبنانية ومحمد سلام ورحمة أحمد وإخراج خالد مرعى، و"شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبى وبيومى فؤاد وإخراج بيتر ميمى، و"أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، وإخراج محمود كريم.