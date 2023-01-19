شكرا لقرائتكم خبر عن بيولي يسخر من فوز الإنتر على ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان، على هزيمة فريقه أمام الإنتر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، على نهائي كأس السوبر الإيطالي، حيث حرص على السخرية من طريقة الأداء والأسلوب الذي تمكن به الأفاعي بالفوز فى مباراة الديربي.

وأشار إلى أن ميلان قدم مباراة جيدة رغم الخسارة، ولكن أسلوب الإنتر فى الإعتماد على الدفاع بعدد كبير من اللاعببن واللعب على الهجوم المرتد السريع، ساهم فى سرقة وضياع المباراة من فريقه فى شوط اللقاء الأول، الأمر الذي أحبط جميع محاولات الروسونيري فى العودة.



بيولي يعتذر لجماهير ميلان عن الخسارة

وحرص بيولي على الإعتذار إلى جماهير ميلان عقب الخسارة المفاجئة والثقيلة أمام الإنتر فى نهائي السوبر الإيطالي، مشيرًا إلى أنه يحتاج للوقت لمعالجة بعض أخطاء الفريق الدفاعية وسيقاتل حتى الرمق الأخير من أجل تحقيق هذا الهدف والمنافسة على الكاليتشو هذا الموسم.



تعرف على مباراة ميلان القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي ميلان نظيره لاتسيو يوم الثلاثاء القادم، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، على ان تقام المباراة فى تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.