شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من إنزاجي عقب فوز الإنتر بديربي ميلان وتألق لاوتارو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي سيسموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، عن فوز فريق أمس بثلاثية نظيفة على نظيره أس ميلان، فى نهائي كأس السوبر الإيطالي، حيث أكد المدرب أن البداية القوية لفريقه فى المباراة، ودخوله أجواء المباراة مبكرًا ساهم كثيرًا فى تسهيلها.

وأضاف أن الهدفين المبكرين الذي تمكن الإنتر من تسجيلهم، جعل اللاعبين يمارسون اللعب دون أي ضغوط، الشئ الذي ساهم فى ظهور الأفاعي بهذه المستوي الرائع فى مباراة الديربي، مشيدًا بالروح العالية التى بذلها اللاعبين من أجل تحقيق اللقب.

وبسؤاله عن رأيه فى مستوي مارتينيز والهدف الرائع الذي سجله فى شوط اللقاء الثاني، أشار إلى أن هذا الهدف لا يصدق، الأمر الذي يظهر الحالة المزاجية للاعب فى المباراة وتؤكد على تألقه وظهوره المميز بهذا الهدف المميز، مشيرًا إلى أن لأوتارو لن يتمكن من نسيان هذا الهدف.



إنراجي يكشف أسباب سقوط الميلان

ويري إنزاجي أن ميلان على الرغم من الخسارة إلا أنه قدم مباراة جيدة، بعدما تمكن من الصمود بعد الهدف الثاني وحاول العودة إلى المباراة، ولكن أكد أن لدغات فريقه بالمباراة كانت قاتلة بشكل كبير، بعد الإنهاء المتقن للهجمات التى وصل بها لاعبيه.



دجيكو رجل المواعيد الكبري

وسلطت الصحافة الإيطالية الضوء على تألق أيدن دجيكو، والذي قدم مباراة أكثر من رائعة وتمكن من تسجيل هدف الإنتر الثاني، فعلى الرغم من تقدم سن اللاعب وإنخفاض لياقته، إلا أن يعد أحد أصحاب الخبرات الكبيرة والمؤثرة فى المباريات الكبري.