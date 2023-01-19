شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الهادي عن مشاركته في "وبينا ميعاد": تفاصيل الشخصيات لمستني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب أسامة الهادي عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه خلال الأيام الماضية بمشاركته في مسلسل "وبينا ميعاد"، إذ أنه يجسد دور "طاهر" وهو شاب يدرس الهندسة ويحب الموسيقى، وابن الفنان صبري فواز خلال أحداث العمل.

وقال أسامة هادي في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أنا مبسوط جدا بالتجربة، لأن بعد مشاركتي في مسلسل "لعبة نيوتن" كنت مستني حاجة حلوة جدا، ودي فرصة كبيرة بالنسبة لي 100%، ولكن ردود الفعل على الدور فاقت كل توقعاتي".

وعن ترشيحه للدور أوضح: "جالي تليفون من الكاستينج دايركتور، وهو كمان اللي عملي الاختبارات في لعبة نيوتين، وقالي هات الجيتار معاك، روحت وقعدت معاه ومع المخرج هاني كمال، سمعته حاجات بالجيتار وأنا مكنتش عارف حاجة، وهم كانوا عايزين شاب ما يبنش سنه كبير".

وتابع أسامة الهادي: "وبعدين بعتلي الورق وقالي اقرأ كله لقيتني اتسحلت مع المسلسل، كان جاي 7 حلقات قولتله عايز أعرف الباقي، ابعتلي باقي الحلقات"، مؤكدًا أنه انجذب إلى كافة شخصيات العمل التي أتقن كتابتها المؤلف والمخرج هاني كمال "أول حاجة لمستها وعجبتني إن هاني كمال كاتب الشخصيات كأنها حقيقية وقريبة جدا من الناس".

وعن شخصية "طاهر" التي جسدها خلال أحداث "وبينا ميعاد"، قال: "كل تفاصيله لمستني، فأستاذ هاني كاتبه كأنه شخصية حقيقية من لحم ودم، شخصيته في البيت مختلفة عن الجامعة وعن علاقته بالبنت اللي بيحبها، وكمان عنده كذا حاجة، مهندس بيحب المزيكا، بيحب بنت غنية، عايز يعمل حاجات كتيرة طول الوقت".



كواليس مسلسل "وبينا ميعاد"

كما ذكر أن الصعوبة التي واجهها في تجسيد الشخصية هو محاولة الابتعاد عن شخصيته الحقيقية وحبه الشخصي للمزيكا وتأليف الموسيقى، متابعًا: "الصعوبة إنه زيي شوية في تأليف الأغاني والمزيكا وعنده باند بيحاول يوصل بيهم، العقبة اللذيذة اني ما كنتش عايزه يطلع زي أسامة، عايزه يطلع زي طاهر بمزيكته وأغانيه، وكنت بألف أغنية على حسب حالة طاهر الخاصة، وبعد ما عرفت طاهر أوي في نص التصوير قولت المخرج عايزين نزود أغاني تانية".

مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.