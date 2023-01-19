شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد علي عاملة نظافة فى مونودراما "سيب نفسك" للدكتور جمال ياقوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم الفنانة فاطمة محمد علي، عرض مونودراما علي قاعة يوسف ادريس بمسرح السلام، والذي يديره الفنان محسن منصور، والتابع للبيت الفني للمسرح، وذلك ضمن الخطة المسرحية لعام 2023، والعرض من تأليف مارك إيجيا ودراماتورج وإخراج جمال ياقوت .

تدور فكرة العرض حول عاملة نظافة تصعد برجاً سكنياً مرتفع ، وتحاول أن تقنع رجل أعمال كي يتراجع عن قرار انتحاره ، نتيجة إفلاسه ، ولا يوجد دافع إنساني وراء محاولتها إلا أنها تريد أن يؤخر إنتحاره حتي تنتهي وردية عملها ، ويقارن العرض بين هموم طبقتين اجتماعيتين مختلفتين .

يذكر أن قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام قد تم إفتتاحها بعد غلق دام 11 عاماً ، لتضاف القاعة إلى مسارح وقاعات البيت الفني للمسرح، حيث أفتتحت القاعة بعرض " خطة كيوبيد " ، خلال الأشهر الماضية ، من إخراج أحمد فؤاد، وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة .

يذكر أن عرض "خطة كيوبيد " من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، بطولة عبد المنعم رياض ، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، أزياء رباب البرنس، إضاءة أبو بكر الشريف، عزف تامر عبد المجيد، إعداد موسيقي محمد عبد الله، و من إخراج أحمد فؤاد.