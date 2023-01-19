شكرا لقرائتكم خبر عن ميران عبد الوارث تشارك فى مسلسل "ريفو" الجزء الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميران عبد الوارث عن مشاركتها في مسلسل "ريفو" الجزء الثاني، مشيرة أنها من ضمن الشخصيات الجديدة التي سوف تظهر خلال أحداث الجزء الثاني من العمل.

يذكر أن ميران حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بشخصية "ندى" في مسلسل "وبينا ميعاد" الذي يعرض على شاشة قناة dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

وعن مشاركتها في مسلسل "وبينا ميعاد" قالت: "أنا مبسوطة جدا بالدور والنجاح الكبير اللي حققه وفخورة إني أبقى جزء من حاجة متشافة وكله بيعلق عليها إن المسلسل قريب من كل البيوت بكل تفاصيلها، والتفاصيل كانت حقيقية وواقعية"، مشيرة أن الصعوبات التي واجهتها خلال تجسيد الشخصية هي الملابس والاستايل الخاص بـ "ندى".



ميران عبدالوارث

وتحدثت عن تعاونها مع الفنان الشاب أسامة الهادي وتجسيدهما قصة شابين يحبان بعضهما خلال أحداث العمل، موضحة: "الكواليس بينا حلوة جدا، مكنتش أعرفه في البداية بشكل شخصي، ولما اتقابلنا واتعاملنا مع بعض كانت في بروفات المشاهد، ولكني حسيت إني أعرفه من زمان"، مؤكدة أنه شاب موهوب سواء فيما يخص التمثيل أو الموسيقى وتأليفها، فضلا عن مساعدته لها أثناء تأدية المشاهد سويا "هو موهوب جدا، كان بيحس حالة طاهر وندى وبيألف أغاني ليها، والناس اتفاعلت بشكل كبير مع الأغاني دي".