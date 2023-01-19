شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تقدم "أنت عمري" و"يا مسهرني" بساقية الصاوي 2 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى حفلا غنائيا للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل ، وسيقدم خلال الحفل أغنية " أنت عمري ، ويامسهرني " وذلك في حفلتين متتاليتين على أن تبدأ الحفلة الأولى فى الـ 6 مساء، والحفلة الثانية فى الـ 8 مساء .

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.



أغنية أنت عمري أغنية أنت عمري

يذكر أن أغنية أنت عمري تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل ألحان محمد عبد الوهاب وسميت هذه الأغنية لقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون فني بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وأغنية يامسهرني من تأليف الشاعر أحمد رامي وألحان سيد مكاوي .