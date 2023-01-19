شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية زوجة كريم عبد العزيز فى "بيت الروبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة اللبنانية نور في فيلم "بيت الروبي" دور زوجة الفنان كريم عبد العزيز، بالعمل الذي يتم تصويره أحداثه حاليا ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور قصته في أطار كوميدى اجتماعى ومرشح للعرض في موسم عيد الأضحى 2023.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم انتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن كريم عبد العزيز يعرض له حالياً فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي

فيلم "بيت الروبى" يجمع أيضا كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى.