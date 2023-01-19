شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هانى شاكر حفلاً غنائيًا، في لبنان يوم 11 فبراير الشهر القادم بمناسبة عيد الحب ومن المقرر أن يقدم هانى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور.



هاني شاكر

طرح النجم هانى شاكر أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، الأيام الماضية على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

وروج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربي، نال إعجاب محبيه ومتابعيه.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.

وهانى شاكر قدم استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية منذ فترة قريبة، واعتذر عن تلك المهمة بعدما قضى ما يقرب من عامين، وبسبب الخلافات قدم اعتذاره، وأقيمت الانتخابات وفاز بها النقيب مصطفى كامل.