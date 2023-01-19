شكرا لقرائتكم خبر عن "عجيب وعجيبة" على مسرح السلام الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح السلام العرض المسرحي "عجيب وعجيبة" الشهر المقبل، وهو من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير، بطولة سيد الرومي، دعاء رمضان، ماهر محمود.

وشهد مسرح السلام عرض مسرحية "حلم جميل" للفنان سامح حسين وهى مقتبسة عن فيلم تشارلى شابلن city lights، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

خطة جديدة للمسرح

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس البيت الفني للمسرح أعلنا مؤخرا عن خطة المسرح المصري التابع للبيت الفني للمسرح.

وخلال كلمته علي المسرح قال خالد جلال: من هنا من علي خشبة المسرح القومي نستهل العام الجديد بمسرح جديد وخطة مسرحية شاملة ومنظومة عمل تستوعب كل الاجيال المسرحية، ولقاءنا فرصة للحديث عن المستقبل.

وأضاف: المسرح المصري لابد ان يشمل الجميع ليكون الحراك المسرحي في أحسن صورة وشكرًا لوزيرة الثقافة علي دعمها، ولأول مرة نعلن خطة كل المسارح واشكر الوزيرة علي دعمها، وسيكون هناك ميكنة لكل التذاكر وأجهزة البيع تماشيًا مع التطور وسيبدأ التنفيذ بعد المؤتمر.