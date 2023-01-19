شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يروج لأحدث أغنياته "عايشين بالصورة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان عمرو مصطفى لأغنية جديدة تحمل اسم "عايشين بالصورة" إذ نشر مقطع فيديو للأغنية وتقول كلماتها: "كان أيام ما كان جوالك مكان بدارى فيه.. فين شوف كنا فين ووصلنا فين تنساني ليه.. كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا".

وكان الفنان عمرو مصطفى قد طرح أغنية يا دايرة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو، وهي أولى أغاني مشروعه message song.

وسبق أن حقق عمرو مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بأغاني ألبومه الذي حمل اسم غيرك مين، وتصدر محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.

كما طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية "سيبوه"، رابع أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم غيرك مين، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين، كمان زياد ياسر.

بالإضافة إلى ثلاث أغنيات مؤخرا من ألبومه الجديد "غيرك مين"، أبرزها: أغنية "إلا أنا" وهي من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع Luis Robisco، وأغنية "رقصة" التي تخطت 8.4 مليون مشاهدة عبر حساباته الرسمية وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Emre.