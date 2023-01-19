شكرا لقرائتكم خبر عن باسم عبد الوهاب يطرح كليب "تغيب" من إخراج كريم عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب باسم عبد الوهاب أحدث أعماله الغناية أغنية "تغيب" التي صورها على طريقة الفيديو كليب وأخرجه كريم عبد الوهاب، والأغنية من كلمات أحمد عرفان وألحان باسم عبد الوهاب وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الأغنية: "مين قال نسيت أنا بس يمكن حبه عنك اتلهيت للعلم ده مش غظب عني ده قصد مني.. ده مش كسوف ده شكل رسمي و دي معمله الضيوف ولا انت مستنيني ثاني اخذك في حضني.. تغيب تغيب و تيجي تسال علي غلاوة..طب حتي ده في عرف الفراق أصلان جريمة وإن كنت مش فاهم ولسي عليك غشاوه ازاي تقدر حاجه ليها معدش قيمة".

و"كان عندي شوق بس اما شوفتك عيني ترجمه الفروق مش في الملامح دي الطباع الوحشه زايدة وأنا مش ملاك ولا كلمتين حنيه هرجع أعيش معاك لا دا انت عايز حد غيري مشعره باردة.. تغيب تغيب وتيجي تسال علي الغلاوة طب حتة ده في عرف الفراق أصلان جريمة وان كنت مش فاهم ولسه عليك غشاوة ازاي تقدر حاجه ليها معدش قيمة".

وغنى باسم عبد الوهاب تتر مسلسل "يوميات زوجه مفروسه" للنجمة داليا البحيرى وخالد سرحان والذى تم تقديم منه 4 مواسم خلال السنوات الماضة، وأغنية التتر من كلمات أيمن جودة والحان مصطفى محفوظ وتوزيع كريم عبد الوهاب، كما قدم باسم أيضاً أغنية بعنوان "كلامى عنك" على طريقة الفيديو كليب من إخراج كريم عبد الوهاب