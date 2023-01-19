شكرا لقرائتكم خبر عن "شارموفرز" تطرح أحدث أغنياتها Je Suis Malade .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فرقة شارموفرز أغنية Je Suis Malade ثانى أغنيات ألبومها الجديد "كرڤان"، والتى بدأت فى طرح أغنياته مع انطلاق عام 2023، ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة، سيتم طرحها على فترات.

تم تحضير كليب "Je Suis Malade" مع المخرج عمر دونجا منذ أسبوع، ودارت فكرته فى إطار بسيط، يعبر عن معنى كلماته التى تتحدث عن الحبيب والبلد فى الغربة.

أغنية "Je Suis Malade" كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفارة، ومن إنتاج فريق شارموفرز، والأغنية الآن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

تقول كلمات " Je Suis Malade":

في بعدك

je suis malade

ونسيتيني اللي فات يا

في بعدك

je suis malade

ونسيتيني اللي فات يا

كنت فاكر الحب الاول مبيتكررش واللي قالوا اي حب تاني مابيقشعرش

كنت فاكر الحب الاول مبيتكررش و قالوا اي حب تاني مابيقشعرش

فين ايام ما كنت اشوفك و اقول الله اتفقنا علي البعاد و قولنا cava

هيعدي وقت و نتعود بس كنت غلطان العيش في بلدي اطعم ليا من التورتة

في الغربة يوماتي محتار و ده ليل و نهار ده كل يوم

في بعدك

je suis malade

ونسيتيني اللي فات يا

في بعدك

je suis malade