شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمي رينر يعود لمنزله ويبدأ فى التعافى من الحادث الثلجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الممثل العالمى جيريمي رينر المستشفى وعاد إلى منزله، بعد تعرضه لحادث دهس بواسطة محراث ثلجي يبلغ وزنه سبعة أطنان في يوم رأس السنة الجديدة بينما كان يعمل على تحرير أحد أفراد الأسرة المحاصرين من الثلوج التي تغطي مزرعته في بحيرة تاهو، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، يبدأ رينر مرحلة التعافى من الحادث، وهذا ما ساعد في خروجه من المستشفى بعد الاطمئنان على صحته.

وكشف رينر عن عودته إلى منزله من خلال رده على إحدى تغريدات الحساب الرسمي لمسلسله Mayor Of Kingstown، حيث رد على إشارة عرض جديدة من المسلسل قائلا:" كنت متحمسًا جدًا لمشاهدة الحلقة 201 مع عائلتي في المنزل".



تغريدة جيريمي رينر

وكان قد تم إرسال رينر إلى العناية المركزة باستخدام طائرة يوم رأس السنة بعد الحادث وذلك بعد استجابة الشرطة في حوالي الساعة 9 صباحًا، وفقا لأحد المقربين من الممثل العالمى، ولا يزال رينر في "حالة حرجة ولكنها مستقرة"، ويرافقه عائلته، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر.

وصرح مدير أعمال رينر، سام ماست، قائلا:"تود عائلة جيريمي أن تعرب عن امتنانها للأطباء والممرضات الرائعين الذين يعتنون به، كما أنهم يقدرون تدفق الحب والدعم من معجبيه".

كان رينر هو الشخص الوحيد المتضرر من الحادث، في ليلة رأس السنة الجديدة، واجهت منطقة جبل روز سكي تاهو، حيث سكن رينر، عاصفة شتوية تسببت في فقدان 35000 منزل في جميع أنحاء المنطقة للطاقة، وفقًا لصحيفة رينو جازيت جورنال، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.

اشتهر رينر بلعب دور Hawkeye ، أو Clint Barton ، في عالم مارفل السينمائى، وفي الفترة الأخيرة، وحصلت أول حلقتين من مسلسل Hawkeye على تقييم وصل إلى 93% من قبل 78 ناقدا عالميا، و84% من قبل 599 مشاهدا، من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 24 نوفمبر من عام 2021.

العمل مستوحى من البطل الخارق Hawkeye، من Marvel Comics، الذى يركز على مغامراته مع Young Avenger، كيت بيشوب التى تلعب دورها هيلى ستاينفيلد.

ويشمل طاقم الممثلين فيرا فارميجا، وفرا فى، وفلورنسا بوج، وتوني دالتون، وزان مكلارينون، وبريان دارسي جيمس، والوافد الجديد Alaqua Cox في دور مايا لوبيز، تم إخراج Hawkeye بواسطة Rhys Thomas وإخراج الثنائي بيرت وبيرتي.