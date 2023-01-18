شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تطرح أغنية "حياتى" من فيلم "جروب الماميز".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة روبى أغنية فيلمها الجديد "جروب الماميز" وجاءت بعنوان "حياتي"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع وماستر توما، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض السينمائى يوم 1 فبراير المقبل.

وكان صناع فيلم "جروب الماميز" قد طرحوا الإعلان الرسمى للعمل، الذى من المقرر طرحه فى السينمات المختلفة يوم 1 فبراير المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيطر على البرومو معاناة الأمهات من العديد من المشكلات مع أبنائهم، وقيامهم فى النهاية بالاتفاق والهرب من تلك المسئوليات.

وعلقت يسرا اللوزى على البرومو التشويقى للعمل عبر حسابها على "إنستجرام": حكايات وزعيق كتير هتشوفهم مع مرام يوم 1 فبراير فى فيلم جروب الماميز فى جميع دور العرض".

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنين منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن هناك عدد من الأفلام التى تعرض خلال الوقت الحالى فى دور العرض السينمائية المختلفة، منها فيلم: نبيل الجميل أخصائى تجميل، شلبي، تحت تهديد السلاح، فضل ونعمة، هاشتاج جوزني.