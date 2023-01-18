شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة للممثلة المصرية روزالين البيه من مسلسل Kaleidoscope والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نيتفلكس عن صور جديدة للممثلة المصرية الشابة روزالين البيه إحدى بطلات أحدث مسلسلاتها Kaleidoscope، لعبت البيه دور جودى جودوين، في العمل الذى طرح على المنصة يوم 1 يناير الجاري.



روزالين البيه



روزالين البيه



روزالين البيه



روزالين البيه

وتكون مسلسل Kaleidoscope من 8 حلقات، وكانت قد ابتكرت منصة نيتفلكس السلسلة الدرامية جديدة التي طرحت تحت اسم Kaleidoscope، والتي تحتوى على ميزة جديدة، هي أنها ستتيح للمشاهدين مشاهدة الحلقات بأي ترتيب يرونه مناسبًا، حيث ستضع المنصة المشاهد في تجربة جديدة، وستتغير قصة العمل بشكل شخصي حسب الترتيب الذي يختاره كل مشاهد لمشاهدة المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thehindu".

تركز قصة مسلسل Kaleidoscope على عصابة من اللصوص الذين يخططون وينفذون واحدة من أعظم سرقات البنوك في التاريخ، تم إنشاء السلسلة من قبل إريك جارسيا، ويستند المسلسل الجديد إلى حادثة وقعت في خلال عام 2012، عندما ضرب إعصار ساني الولايات المتحدة، وغمرت المياه قبو تحت الأرض، واختفت في ظروف غامضة 70 مليار دولار من السندات.

يقوم ببطولة مسلسل Kaleidoscope كل من جيانكارلو إسبوزيتو، باز فيجا، تاتي جابرييل، روفوس سيويل، بيتر مارك كيندال، روزالين إلباي، جوردان ميندوزا، جاي كورتني، نييشا نور، وسوجيونج سون، هيمكي ماديرا، بوبا ويلر، ستايسي أوريستانو، ويت ووشنج، ماكس كاسيلا، روبين لي وجيمس أوجستوس لي.

واستجابت لورين هيسريش، المنتجة المنفذة لـ مسلسل The Witcher الذى يعرض على منصة نيتفلكس، ومنذ حوالى شهر أعلن الممثل هنرى كافيل بطل السلسلة، خروجه، على أن يحل محله الممثل الشاب ليام هيمسورث.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وجه لـ هيسريش العديد من الاتهامات بسبب خروج كافيل من السلسلة، وفى النهاية اضطرت إلى توضيح الأمر، حيث صرحت قائلة :" لدي الكثير لأقوله، ولكن في البداية يمكننى أن أقول إنها كانت علاقة احترام متبادلة بينى أنا وكافيل، ولكن لـ عدة أسباب لا يمكننى الأفصاح عن السبب الرئيسى لـ مغادرته من السلسلة التي قام ببطولتها في الثلاث مواسم الأولى".

وأنهت هيسريش حديثها قائلة: "من الممكن في خلال 6 أشهر أتمكن من التحدث بحرية عن سبب مغادرة كافيل، وذلك حسب العقود المبرمة".