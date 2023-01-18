شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حكاية "زيارة" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" قبل عرضها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض الحكاية الرابعة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "زيارة"، يوم السبت المقبل، 21 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، الحكاية من بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم وهدان.

تدور أحداث حكاية "زيارة" حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما، وتتناول أحداث المسلسل من خلال خط زمني معاصر علاقة خالد بابنه، والصورة التي كان يصدرها للآخرين خاصة صديقه وليد.

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

وتعرض قناة cbc حالياً حكاية" فيه أمل" ثالث حكايات المسلسل بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.

وعرضت قناة Cbc على مدار الأسبوعين الماضيين حكايتين من المسلسل، الأولى بعنوام "تاكسى" بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى، والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، انجى شرف ودعاء حكم والحكايتين من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



محمد جمعة



الفنانة نهى عابدين



محمد جمعة من حكاية زيارة



نهى عابدين



محمد جمعة فى مشهد من حكاية زيارة



نهى عابدين وحنان سليمان



محمد جمعة فى حكاية زيارة



محمد جمعة