شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان ضد الإنتر.. التشكيل الرسمي لديربي الغضب بكأس السوبر الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ميلان لملاقاة نظيره الإنتر بعد لحظات، فى نهائي السوبر الإيطالي، بإحدي الديربيات الكبري بالعاصمة الإيطالية ميلانو، حيث يأمل الروسونيري من تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم أمام نظيره إنتر ميلان، والذي يعيش حالة فنية وإقتصادية سيئة للغاية على كافة الأصعدة.

فى حين يسعي نادي الإنتر فى الفوز بلقاء الديربي والظفر بلقب كأس السوبر، فعلى الرغم أن الفريق يمر بأزمة مالية حالية وتدني فى المستوي الفني، إلا أن مباريات الفريقين فى الديربي لا تعترف بمثل هذه المعطيات، مما سيجعل اللقاء صعبًا على كلا الطرفين.



موعد مباراة ميلان والإنتر بالسوبر

ومن المقرر أن يلاقي نادي ميلان نظيره الإنتر اليوم الأربعاء، فى الدور النهائي من مسابقة كأس السوبر الإيطالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل ميلان الرسمي لمباراة الإنتر

وأعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان، عن تشكيله الرسمي لمواجهة الليلة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: تاتاروسانو.

خط الدفاع: هيرنانديز، توموري، سيمون، كالابريا.

خط الوسط: تونالي، بن ناصر، ميسياس.

خط الهجوم: دياز، لياو، جيرو.



تشكيل الإنتر الرسمي لمباراة ميلان

بينما جاء تشكيل الإنتر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: اونانا.

خط الدفاع: باستوني، اتشيربي، سكرينيار.

خط الوسط: دارميان، باريلا، هاكان، مخيتريان، ديماركو.

خط الهجوم: دجيكو، مارتينيز.