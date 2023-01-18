كاظم الساهر ورحمة رياض يحييان حفل ختام خليجي 25 في العراق

وقع الاختيار على الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض؛ لإحياء حفل ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" والتي تستضيفها البصرة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

ويعيش كاظم الساهر حالة انتعاشة فنية، ففي مساء الجمعة الماضي، أحيا حفلا غنائيا داخل دار أوبرا دبي، بحضور عدد كبير من جمهوره الذى تفاعل مع معظم أغانيه.

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، ومنها “أكرهها، وحبيبتي والمطر، وقولي أحبك، وسلمتك بيد الله، وها حبيبي، وبعد الحب، وحافية القدمين، وأنا وليلى، وموال سلامتك من الآه، والمستبدة، والحب المستحيل”.

كما انتهى كاظم الساهر من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه قرر طرح 8 أو 9 أغان منها فقط.

من ناحية أخرى، نفي كاظم الساهر مشاركته في بطولة فيلم "جلجامش"، وأعلن أن سيقوم بغناء أغاني الفيلم، لكنه لن يشارك فيه كممثلا.

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