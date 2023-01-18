شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية كريم فهمى وياسمين رئيس فى برومو فيلم "أنا لحبيبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "أنا لحبيبى" بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس، البرومو الرسمي للعمل المقرر انطلاقه في دور العرض السينمائى يوم 2 فبراير المقبل ليكون فيلم عيد الحب، حيث تدور الأحداث في إطار رومانسى هادئ يناسب أجواء عيد الفلانتين.

فيلم "أنا لحبيبى" كان يحمل اسم "جارة القمر" قبل تغييره مؤخراً، وهو بطولة كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، وضيف الشرف أحمد حاتم وتأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، وتدور الأحداث حول قصة حب تجمع بطلى العمل شادى وليلى رغم الفارق الاجتماعى بينهما وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

وينتظر كريم فهمى عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15حلقة، والمقررعرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وهو تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، رنا رئيس، هند عبد الحليم، ركين سعد، آية سليم، هاجر عفيفى، سلوى محمد على وشروق إبراهيم.

ياسمين رئيس كان آخر أعمالها في السينما فيلم "خطة مازنجر" الذى طرح في أغسطس الماضى، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.