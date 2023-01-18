شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم جديد لجو رعد بأربع لهجات عربية منها المصرية والعراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المغني جو رعد لإطلاق ألبومه الجديد " أعشق البدوية " في لبنان وينتقل لإطلاقه في الرياض ومصر، ويتضمن الألبوم 12 أغنية بلهجات عربية بين اللبنانية والعراقية والسعودية والمصرية، وسيعتمد أسلوباً مميزا بإطلاق أغنية تلو الأخرى. كما سيحضر لتصوير أكثر من أغنية يتنقل مع فريق عمله بين مصر ولبنان.

وعلى صعيد الحفلات، سيكون الجمهور على موعد مع جو في عدد من الحفلات لمناسبة عيد الحب وبعدها حفلات عيد الأم ، وذلك بعد سلسلة حفلات قدمها رعد بين كازينو لبنان والضبية، كما يستعد جو رعد لإطلاق أغنية باللهجة العراقية تحت عنوان "أعشق البدوية” من كلمات اسماعيل الرسام وألحان حسين الشامي، تصميم وإخراج Black Pill ، واختار جو صحراء المملكة العربية السعودية لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب ليعطي الصورة الواقعية التي تتناسب مع أجواء الأغنية وكلماتها.

جو رعد بدأ من خلال تصفيف شعرالفنانات وتعامل مع العديد منهن أمثال أصالة نصري، سميرة سعيد، أمل حجازي، سوزان تميم انتقل بعدها للغناء عام 2015 وقدم أغاني منفردة وفي عام 2018 أطلق ألبومه الأول بعنوان «اللورد» طالته انتقادات بسبب غنائه ورقصه وطريقة لباسه ، وجدير بالذكر أن المطرب اللبنانى جو رعد كان قد أعلن ترشحه فى الانتخابات النيابية اللبنانية عام 2018 مرشحا مستقلا