شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من سباليتي عقب خروج نابولي المفاجئ من كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن خسارة فريقه أمس بشكل مفاجئ أمام نادي كريمونيسي بركلات الجزاء الترجيحية 5/4،بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2 بين الفريقين.

حيث أعرب عن حزنه الشديد من السقوط أمام كريمونيسي بشكل مفاجئ وتوديع منافسات كأس إيطاليا من دور ال 16،ولكن أشار فى الوقت ذاته أن الفريق يمتلك أهدافًا عديدة مختلفة، وأن توديع الفريق لمنافسات الكأس لن يمثل أزمة حقيقة، فى ظل صدارة الفريق للدوري الإيطالي وإقترابه من حصد اللقب.



سنظهر بشكل مغاير بدوري الأبطال

ووعد سباليتي بتقديم أداءًا مميز فى الفترة القادمة، رفقة نادي نابولي فى دوري الأبطال بالموسم المقبل، حيث أكد أن فوز لاعبيفريقه بلقب الكاليتشو ستغير تفكيرهم تمامًا عن الفترة المقبلة للفريق، والتى ستجعله مؤهلًا للفوز بجميع المنافسات التى يشارك خلالها الفريق.



سباليتي يهنئ كريمونيسي بفوزه المفاجئ

وأضاف أنه بالطبع يهنئ فريق كريمونيسي وجهازه الفني على الظهور بهذا المستوي وتمكنهم من إقصاء نابولي، فى الوقت الذي شدد على أن بطولة الكأس مجرد بطولة ثانوية داخل إيطاليا، كما أنها لا تحظي بدعم كبير عكس بطولة الكاليتشو والتى تمثل الحلم الأكبر للجميع.