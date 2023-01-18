أشرف زكي يقود مبادرة لم الشمل بين أطراف أزمة مسرحية «الحفيد»

تقدمت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، بمبادرة لإنهاء أزمة مسرحية الحفيد، وإنهاء الخلافات التي نشبت بين بطلة العرض الفنانة لوسي وباقي أسرة المسرحية وبمقدمتهم الفنان تامر فرج.

ووجهت النقابة بحسب بيان رسمي دعوة للم الشمل وعدم الإدلاء بأي تصريحات، وإنهاء الأزمة؛ لأن مصلحة المسرح القومي والفن المصري فوق أي خلافات.

وتقوم المبادرة على دعوة كل الأطراف للقاء وتصفية الأجواء داخل مقر نقابة المهن التمثيلية، وبحضور قيادات المسرح القومي والبيت الفني للمسرح، وفي مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي.

واستبقت لوسي جلسة المصارحة وأصدرت بياناً رسمياً للرد على الاتهامات الموجهة إليها قالت فيه: «رداً على ما يُثار بشأن مسرحية «الحفيد» ونظراً لكثرة الأقاويل، وعلى ذلك أود أن أوضح حقيقة ما حدث».

وأضافت: ما حدث هو مجموعة من التجاوزات والخروج على النص، وعليه تم إخطار إدارة المسرح القومي بكل التجاوزات واعتراضي عليها جملة وتفصيلاً، وبالفعل تعهدت الإدارة بعدم تكرار تلك التجاوزات، والعمل على احتوائها، وكذلك قيام إدارة المسرح القومي بإصدار أكثر من منشور بمنع أي تجاوزات أو خروج على النص، ويقوم فريق العمل جميعه بالتوقيع على تلك المنشورات، وطلبت تهدئة الأمور حتى يتم استكمال العمل حرصاً على العمل وقيمته وحرصاً على الفنانين والعمال والمشاركين فيه.

وتابعت: بالفعل قمت بتحمل الأمر ومحاولة الإصلاح، واستمر العرض لمدة 44 ليلة عرض هذا بالإضافة إلى البروفات، إلا أنه ومع استمرار وتزايد التجاوزات، وتعليق كثير من مشاهدي العمل في المسرح على تلك التجاوزات وعدم والخروج المتزايد على النص، وعليه قمت بالاتصال بالسيدة الفاضلة وزيرة الثقافة، وبعد شرح الموضوع لسيادتها طلبت أن أتقدم بشكوى رسمية مكتوبة بتلك التجاوزات.

وأكملت: قمت بعمل شكوى مكتوبة وتمت إحالتها للبيت الفني للمسرح، وحضرت للمستشار القانوني بالبيت الفنى للمسرح وأدليت بالتفاصيل، وبعد التحقيقات التي تمت في البيت الفنى للمسرح، قامت الإدارة القانونية بعد تحقيقاتها باحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق في تلك التجاوزات، وهذا ما حدث.

واختتمت بيانها قائلة: «وعليه، فأنا أحب أن أوضح أنني لم أتقدم ببلاغ للنيابة ضد أي شخص، وكل ما تم هي شكوى بالمخالفات والتجاوزات التي حدثت معي في أثناء العرض».

يُذكر أن العرض مقتبس عن روايتي «الحفيد» و «أم العروسة» للروائي الراحل عبد الحميد جودة السحار، من بطولة لوسي، في أول وقوف لها على خشبة المسرح القومي، إلى جانب كل من تامر فرج، وعابد عناني، وشريهان الشاذلي، ومحمد مبروك، وندى عفيفي، وليلى عبد القادر، ومحمود عبد الرازق.

وتدور أحداث المسرحية داخل بيت حسين المحلاوي -الموظف بإحدى الشركات- وزوجته زينب اللذين أنجبا 7 أبناء وبنات ويواجهان صعوبات مختلفة لتربيتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.

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