شكرا لقرائتكم خبر عن وبينا ميعاد الحلقة13..حسن ونادية يقضيان وقتًا ممتعًا على شواطئ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 13 من مسلسل "وبينا ميعاد" بذهاب حسن (صبري فواز) إلى نادية (شيرين رضا) لمساعدتها في مواجهة العمال والمهندسين في الموقع، وعند ذهابها إلى المحطة للعودة إلى القاهرة لا تجد قطار مناسب، فتظل في الإسكندرية.

وخلال الأحداث تحكي السيدة "جميلة" لإيهاب (خالد أنور) عن قصة حبها الكبير بعبد الله، صديق ابن الجيران، وعن رفض والدها زواجهما 4 مرات على مدار 4 سنوات بسبب اختلاف طبقته عنهم، وابتعاده عنها بسب بتهديد والدها، ثم زوجها والدها من أحد الأشخاص وسفرها معه للعمل خارج مصر.

تقضي نادية اليوم بأكمله برفقة حسن للاستمتاع بمناظر البحر، وعند انتهائهما من التنزه، يخبرها حسن أنه جاء إليها في الموقع ليس للخوف عليها فقط، وإنما حبا في رؤيتها، وهي أخبرته أنها كذبت عليه عندما أخبرته بعدم تواجد قطار، ولكنها حجزت آخر موعد للبقاء برفقته في الإسكندرية، ليهديها في النهاية حصان من الخشب، وتتركه نادية للعودة إلى القاهرة.

مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربعة فتيات، وتتصادف مع أب أرمل لديه أربع أبناء، ويأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم.