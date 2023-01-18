شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الأخير من Nancy Drew يصل مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الموسم الرابع والأخير من سلسلة Nancy Drew على شبكة CW يوم 31 مايو المقبل، على ان تنتهى عرض حلقات الموسم الأخير يوم 23 أغسطس المقبل، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، من المقرر أن يتكون الموسم الجديد من 13 حلقة تطرح بالتتابع على الشبكة.

وكانت قد أعلنت شبكة CW عن إلغاء مسلسل Nancy Drew، بعد طرح الموسم الرابع من العمل خلال العام الجارى 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

تم عرض الدراما الغامضة للمراهقين Nancy Drew، لأول مرة في عام 2019، وذلك بعد أن قررت شبكة CW تجديد مسلسل Nancy Drew لموسم رابع، وذلك بعد انتهاء الموسم الثالث من العمل فى يناير الماضى، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، سيبدأ العمل على الموسم الجديد قبل نهاية العام الجارى.

يدور مسلسل Nancy Drew حول تخطيط نانسي درو لمغادرة مسقط رأسها للالتحاق بالجامعة بعد التخرج من المدرسة الثانوية، لكنها تجد نفسها منجذبة إلى لغز جريمة قتل خارقة للطبيعة.

كما قام نوجا لانداو وجوش شوارتز وستيفاني سافاج بـ كتابة العمل، جنبا إلى جنب مع لاري تنج الذى قام بالإخراج، ويلعب كينيدي ماكمان دور المحقق المراهق اللامع الذي جاء إحساسه بذاته من حل الألغاز في خليج هورسشو بولاية مين، وتجد نانسي نفسها مشتبهًا رئيسيًا في جريمة قتل، إلى جانب مجموعة من المراهقين الآخرين الموجودين في مكان حادث.

نانسي درو من إنتاج CBS Studios بالتعاون مع Fake Empire، ومن بطولة كينيدي مكمان، ليا لويس، ماديسون جيزاني، تونجي قاسم، أليكس ساكسون، رايلي سميث، سكوت وولف، ألفينا أغسطس، ستيفاني فان ديك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.