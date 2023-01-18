كتب امير فتحي في الأربعاء 18 يناير 2023 06:54 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها . نشرت هيفاء هبي مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة اعتمدت بها على اللون الأسود . وأرفقت النجمة اللبنانية الصور بتعليق لها جاء فيه: “كن أنت بلا أعذار”، ووضعت إيموجي قلب باللون الأسود وعلامة “صح” . ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشادوا في تعليقاتهم بجمال هيفاء وهبي وإطلالتها، مشيرين إلى أنها تبدو أصغر من عمرها .

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور لها .. والجمهور: “بتصغر ما عم تكبر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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