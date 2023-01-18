أصالة تكشف سبب وقوفها على المسرح حافية القدمين

أثارت الفنانة أصالة نصري جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو من آخر حفل أحيته في المملكة العربية السعودية، وظهرت خلاله وهي تقف على المسرح حافية القدمين، وهو ما دفعها للكشف عن سر نزعها لحذائها في الحفل.

وقالت أصالة في تصريحات إعلامية: "لا أحب أن يؤثر أي شيء في غنائي، سواء الملابس أو الأحذية والتي قد يصل طول كعبها أحياناً الى 12 سم". وأضافت: "أحب أن أصبّ تركيزي على الغناء، وأن أمتّع جمهوري بالغناء، ولا أهتم لمثل هذه المظاهر، لأنها تأخذ من تفكيري وغنائي، وبالتالى أفضّل التخلّص منها فوراً، خاصة أنني أعاني بسبب الوقوف لفترة طويلة على المسرح".

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أصالة على المسرح حافية القدمين، حيث أثارت الجدل منذ فترة حين توقفت عن الغناء على المسرح لتخلع حذاءها.

وكانت أصالة قد طرحت أخيراً بمشاركة المطربة المغربية أسما لمنور، أول ديو غنائي باللهجة المغربية، بعنوان "سيد الغرام"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد المغربي، ألحان المهدي مزين، وأخرج الفيديو كليب "hass ghaddar".

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