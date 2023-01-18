شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى الرياحى تشارك فى أيام قرطاج الموسيقية بـ " كيما الريح " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة التونسية أماني الرياحي في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في دورته الـ 8 بعرض "كيما الريح " يوم 24 يناير 2023 بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافية على الساعة 6 مساء.

"كيما الريح" قبل أن يكون ألبوما وعرضا فنيا هو بالأساس مشروع مقاومة يترجم حالة فتاة شابة عاشت في بيئة رافضة للموسيقى والغناء، ومن خلال الأغاني الستّ التي تؤثث الألبوم نكتشف التجارب الإنسانية التي تركت أثرا في نفس الفنانة وخياراتها الفنيّة.

ستّ أغنيات وُلدت في ظروف متغيّرة وأنماط موسيقية مختلفة تنتظم جميعا على إيقاع الجاز. تروي أماني من خلال هذا المشروع رحلة البحث الذاتي من خلال الموسيقى والكتابة لتجسّد كل أغنية حكاية حياة وحلم ، ومدة العرض 35 دقيقة، مع موسيقى مختلفة وإيقاعات متنوعة تسافر به إلى عدة عوالم.

أماني الرياحي مغنية وكاتبة وممثّلة وناشطة في المجتمع المدني ، وبدأت مسيرتها الموسيقية مع مجموعة "جاد للموسيقى الملتزمة" ثم مع مجموعة "جهر لموسيقى الإنسان" وشاركت في عديد المهرجانات ، عزفت في فيلم "غبرة " إنتاج سنة 2022 وكتبت وغنت في النسخة التونسية لمسرحية ديزني "علاء الدين" ، و"كيما الريح" هي أول أغنية في ألبومها الذي يحمل نفس العنوان ويضم ستّ أغان.

والنمط الموسيقي الذي تغني به أماني هو الجاز ، ويشاركها في المشروع الموسيقي : شهاب بعزاوي: ساكسوفون / سليم عبيدة: باص / علاء بن فقيرة: كلافياي / يوسف سلطانة: باطري / دنيا حطاب: فليت