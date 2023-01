شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعمال المصرية الفائزة في صندوق مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق البحر الأحمر اليوم عن الفائزين بمرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج لعام 2022، حيث حصل 36 صانع أفلام من السعودية والعالم العربي وإفريقيا على منح تمويل الصندوق وذلك لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم واستكمال مشاريعهم وتحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع.



Big Boys Dont Cry



SHE WAS NOT ALONE



Habibi and I in Eden

وتضم القائمة الكاملة من الأفلام الممولة كلا من:

الدورة الثالثة – مرحلة الإنتاج

فيلم "MEHAL SEFARI" من إخراج أبراهام جيزاهون، فيلم روائي طويل (أثيوبيا ، كندا والدنمارك ).

مسلسل " THE WANDERING SOULS OF KINSHASA" من إخراج ديودو حمادي، مسلسل (جمهورية الكونجو الديموقراطية و فرنسا).

فيلم " CAPTAIN MBAYE" من إخراج جويل كاريكزي، فيلم روائي طويل (رواندا).

فيلم " SIDI KABA AND THE GATEWAY HOME" من إخراج روني هوتين، أفلام التحريك (فرنسا ، لوكسبورغ ، بلجيكا وألمانيا).

فيلم " AICHA" من إخراج مهدي البرصاوي، فيلم روائي طويل (تونس ، فرنسا والمملكة العربية السعودية).

فيلم "THANK YOU FOR BAKING WITH US " من إخراج ليلى عباس، فيلم روائي طويل (فلسطين).

فيلم " BIG BOYS DON’T CRYمن إخراج محمد مصطفى، فيلم وثائقي (مصر وألمانيا).

فيلم " SEEKING HAVEN FOR MR RAMBO" من إخراج خالد منصور، فيلم روائي طويل (مصر).

فيلم " MIME" من إخراج كوثر بن هنية، فيلم روائي طويل (فرنسا وتونس).

فيلم " HOUNDS" من إخراج كمال لزرق، فيلم روائي طويل (المغرب).

فيلم " AMINA" من إخراج نورا الهورتش، فيلم روائي طويل (المغرب).

فيلم" THE PERFUMED HILL" من إخراج عبد الرحمن سيساكو، فيلم روائي طويل (موريتانيا ، فرنسا ، لوكسومبورغ وتايوان الصين).

فيلم " THE VANISHING" من إخراج كريم موساوي، فيلم روائي طويل (الجزائر).

فيلم " YUNAN" من إخراج أمير فخر الدين، فيلم روائي طويل (ألمانيا ، فلسطين ، المملكة العربية السعودية ، فرنسا وإيطاليا).

فيلم " FIFTY METRES" من إخراج يمنى خطاب، فيلم وثائقي (مصر).

فيلم " THE WALLED OFF HOTEL VR EXPERIENCE"، من إخراج عامر شوملي، أفلام السينما التفاعلية (فلسطين وألمانيا وهولندا).

فيلم " SHE WAS NOT ALONE" من إخراج حسين الأسدي، فيلم وثائقي (العراق).

فيلم " MEN IN THE SUN" من إخراج مهدي فليفل، فيلم روائي طويل (المملكة المتحدة واليونان وهولندا وفلسطين والدنمارك).

فيلم " THE 67TH SUMMER" من إخراج أبو بكر شوقي، فيلم روائي طويل (مصر ، فرنسا والنمسا).

فيلم "HABIBI AND I IN EDEN " من إخراج سارة مسفر، فيلم روائي قصير (المملكة العربية السعودية وقطر).

فيلم " MISS CAMEL" من إخراج هيفاء المنصور، أفلام التحريك (المملكة العربية السعودية).

فيلم "AL-DAAR " من إخراج عبد الله بامجبور، فيلم روائي طويل (المملكة العربية السعودية).

فيلم "3 COLD DISHES" من إخراج أولوسي أسورف وأبولين تراوري، فيلم روائي طويل (نيجيريا).

فيلم " ALL THAT'S LEFT OF YOU " من إخراج شيرين دعيبس. روائي طويل (ألمانيا، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، مصر ، قطر ، قبرص والمملكة العربية السعودية).

فيلم " ALL BEFORE YOU " من إخراج آن ماري جاسر. روائي طويل (فلسطين، المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية).

الدورة الرابعة – مرحلة ما بعد الإنتاج

فيلم " NORAH" من إخراج توفيق الزايدي، فيلم روائي طويل (المملكة العربية السعودية).

فيلم " BLACKLIGHT" من إخراج كريم بن صلاح، فيلم روائي طويل (الجزائر وفرنسا).

فيلم " BACKSTAGE" من إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران، فيلم روائي طويل (المغرب ، تونس ، وبلجيكا وفرنسا).

فيلم " SPRING CAME ON LAUGHING" من إخراج نهى عادل، فيلم روائي طويل (مصر).

فيلم " HACKERS OF BORDERS" من إخراج محمد اسماعيل لواتي، فيلم وثائقي طويل (تونس ، فرنسا ، ألمانيا ولبنان).

فيلم " CONCRETE LAND" من إخراج أسمهان بكيرات، فيلم وثائقي طويل (الأردن).

فيلم " LAND OF WOMEN" من إخراج أيمن الأمير وندا رياض، فيلم وثائقي طويل (مصر ، فرنسا ، الدنمارك وقطر).

فيلم " THIIIRD" من إخراج كريم قاسم، فيلم وثائقي طويل (لبنان).

فيلم " A CITY BELOW ZERO" من إخراج ميدو علي، فيلم وثائقي طويل (العراق).

فيلم " A FIDAI FILM" من إخراج كمال الجعفري، فيلم وثائقي طويل (فلسطين وألمانيا).

فيلم " FLOATING IN A VACUUM" من إخراج محمد بن عطيه، فيلم روائي طويل (تونس).