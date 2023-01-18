بشرى عن هذه الفنانة: “جميلة جميلات السينما واللي مش عاجبه ذنبه على جالامبو”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 يناير 2023 05:47 مساءً - أعربت الفنانة بشرى عن حبها للفنانة شيرين رضا، مشيدة بعدد من الصفات التي تتمتع بها وتجعلها مختلفة عن غيرها من الفنانات أو الأشخاص .

نشرت بشرى عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” صورا تجمعها بشيرين رضا، ظهرت بها وهي تحتضنها .

وكتبت بشرى في تعليقها على الصور: “صباح الجمال .. الحب كله شيكا .. بحبها عشان مش بس جميلة جميلات السينما المصرية بس” .

تابعت: “لأ كمان عشان واثقة فى نفسها وصوتها من دماغها وبتشجع اللعبة الحلوة وما بتمشيش مع الرايجة وروحها جميلة” .

وأضافت الفنانة بشرى في حديثها عن شيرين رضا: “وبتحب الشطار وتحترم مجهودهم .. شيرين رضا غير، غير بجد .. واللى مش عاجبه ذنبه على جالامبو” .