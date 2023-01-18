كتب امير فتحي في الأربعاء 18 يناير 2023 05:47 مساءً - أعربت الفنانة بشرى عن حبها للفنانة شيرين رضا، مشيدة بعدد من الصفات التي تتمتع بها وتجعلها مختلفة عن غيرها من الفنانات أو الأشخاص .
نشرت بشرى عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” صورا تجمعها بشيرين رضا، ظهرت بها وهي تحتضنها .
وكتبت بشرى في تعليقها على الصور: “صباح الجمال .. الحب كله شيكا .. بحبها عشان مش بس جميلة جميلات السينما المصرية بس” .
تابعت: “لأ كمان عشان واثقة فى نفسها وصوتها من دماغها وبتشجع اللعبة الحلوة وما بتمشيش مع الرايجة وروحها جميلة” .
وأضافت الفنانة بشرى في حديثها عن شيرين رضا: “وبتحب الشطار وتحترم مجهودهم .. شيرين رضا غير، غير بجد .. واللى مش عاجبه ذنبه على جالامبو” .
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى عن هذه الفنانة: “جميلة جميلات السينما واللي مش عاجبه ذنبه على جالامبو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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