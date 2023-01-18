شذى حسون تلفت الأنظار بنحافتها وخسارتها الكثير من وزنها

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 يناير 2023 05:47 مساءً - لفتت الفنانة العراقية شذى حسون الأنظار إليها بعد ظهورها في الفترة الأخيرة بنحافة ملحوظة وخسارتها للكثير من وزنها، خاصة في الصور التي نشرتها مع بداية العام الجديد .

كشفت شذى حسون في مقابلة لبرنامج “The Insider بالعربي” على خلفية تواجدها في مهرجان “كاييل” عن سر فقدانها للوزن، مشيرة إلى أنها اتبعت “دايت” ساعدها على ذلك .

فقالت :”والله دايت .. جتلي فترة إنه لازم انتبه على نفسي، لا طعام في طلعات كتير واهتمام بالصحة لأن الصحة بتوديك انك تهتم بنفسك وتاكل أكل صحي وأكيد فيه متابعة مع دكتور تغذية” .

وتابعت شذى كاشفة عن ما خسرته من وزن: “أكتر مرة خسرت فيها وزن وذكرتني بأيام ستار أكاديمي .. نزلت كتير، نزلت أكتر من 17 كيلو في 3 شهور” .