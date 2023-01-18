شكرا لقرائتكم خبر عن 30عاما على عرض "توت توت" نبيلة عبيد: كريمة أصعب شخصية قدمتها فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم الأربعاء 30 عاما على عرض فيلم " توت توت" الذي طرح فى 18 يناير 1993، والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات.

"وفيلم توت توت" بطولة نبيلة عبيد، سعيد صالح، محمد توفيق، وائل نور، عثمان عبد المنعم، تأليف عصام الشماع، إخراج عاطف سالم.

ويدور الفيلم عن كريمة "نبيلة عبيد" الفتاة الشعبية المتخلفة عقلياً التى يستغلها الناس ويعهدون إليها عادة بالأشغال الشاقة، حتى يعجب بها رجل ثرى "سعيد صالح "وجاء لزيارة المولد وشاهدها هناك فيستغل جسدها، ويتركها بجنينها فى وسط العاصمة وتتوالى الأحداث.





نبيلة عبيد وفيلم توت توت

وأكدت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، في أكثر من مرة أن شخصية كريمة في فيلم "توت توت"، من أصعب الشخصيات التي جسدتها كما أنها حصلت على أكثر من جائزة عنه من ضمنها أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى.

وقالت نبيلة عبيد عبر حسابها على انستجرام::" كريمة الفتاة المتخلفة عقليا من أصعب الشخصيات اللي قدمتها في السينما والحمد لله كان ليه صدى كويس في دور العرض و نال العديد من جوائز المهرجانات و النقاد".

وكان آخر أعمال النجمة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة" الذى جمعها مع نادية الجندى للمرة الأولى، سيناريو وحوار أمين جمال وورشته، وإخراج وائل احسان وضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، آبرزهم النجم أحمد السقا.