شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "جنينة الأسماك" بمركز الثقافة السينمائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "جنينة الأسماك" في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء في أمسية سينمائية بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما.

تدور قصة فيلم جنينة الأسماك، حول "ليلي" التي تعمل مذيعة راديو وتقدم برنامج ليلي ناجح تستمع فيه إلى أسرار الناس الذين يتصلون بها طالبين نصحها ومساعدتها فى عدد من المشاكل التى يواجهونها من دون أن يقولوا أسماءهم، تدور أحداث الفيلم فى جزء منها داخل حديقة الاسماك فى القاهرة حيث تلتقى شرائح مختلفة من المجتمع القاهرى ليلاً وحيث يلتقى العشاق فى ظلمات المكان لاعتقادهم بأنهم فى منأى عن أعين المتطفلين.

والفيلم من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج يسري نصر الله بطولة هند صبري وعمرو واكد ودرة وجميل راتب وأحمد الفيشاوي وباسم سمرة وآسر ياسين وسماح أنور وغيرهم من الفنانين.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية



فيلم جنينة الاسماك

هند صبري: مش فاهمة جنينة الأسماك

وكانت النجمة هند صبري قالت عن فيلم "جنينة الأسماك" خلال ندوة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: فيلم " له شفرة خاصة ومش فاهماه كله ولحد دلوقتي مش فاهمة وبقول للمخرج يسري نصر الله أنا مش فاهمة بس أنا واثقة فيه طالما هو فاهم تمام".

يشار إلى أن فيلم "جنينة الأسماك" تم عرضه للمرة الأولى في دور السينما المصرية عام 2008.