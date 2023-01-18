زفة لمروان خوري وندى رمال بمناسبة زواجهما وسط اصدقائهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 يناير 2023 03:54 مساءً - احتفل الفنان اللبناني هادي خليل بزواج مواطنه الفنان مروان خوري من ندى رمال خلال تواجدهم بإحدى الحفلات وسط حضور مجموعة من أصدقائهم .

ظهر هادي خليل في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني ويزف مروان خوري وندى رمال بمناسبة زواجهما .

ولاقى غناء هادي خليل تفاعلا كبيرا من جانب الحاضرين بتشجيعهم وتصفيقهم له، وجاء من بين الحضور الفنان وليد توفيق والفنان عاصي الحلاني .

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “ET بالعربي” على موقع “انستجرام” منذ فترة عن احتفال الفنان مروان خوري بعقد قرآنه على ندى رمال في قبرص في سرية تامة وبعيدا عن الإعلام.

وأشار “ET بالعربي” إلى أن مروان خوري كان قد سافر من الكويت إلى بيروت ليأخذ عروسه ويتجها إلى قبرص لكي يقوما بعقد القرآن وإتمام مراسم الزواج .

وحل الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال ضيوفا في مقابلة مع شاشة قناة “MTV” اللبنانية، وذلك في الظهور الأول لهما بعد زواجهما .

وظهر مروان خوري وندى رمال في المقابلة من داخل منزلهما في احتفالهما بالكريسماس وأعياد الميلاد .

وبدت على ندى رمال علامات التوتر، وعلق مروان خوري على ذلك مازحا بأنها ترتعش من الخوف بسبب ظهورها للمرة الأولى على الشاشة .

وأشار “خوري” خلال اللقاء إلى سبب تأخره في خطوة الزواج، بأنه لم يكن قرارا سهلا واحتاج منه تفكيرا طويلا .

أضاف: “كلنا بنجهز بأوقات مختلفة وكلنا بنتوافق مع أشخاص معينة، وقت اللي بيصير فيه شخص معين بيخليكي تحسي إنه راح امشي بالموضوع” .