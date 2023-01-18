أصالة تكشف سبب تكرار حديثها عن زوجها وتعبيرها عن حبها له

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 يناير 2023 03:54 مساءً - تحدثت الفنانة أصالة عن الأسباب التي تدفعها دائما للحديث عن زوجها الشاعر فائق حسن وعلاقتهما والتعبير عن حبها له على السوشيال ميديا .

أشارت أصالة في لقاء لها مع برنامج “The Insider بالعربي” إلى أنها تعتبر حديثها عن زوجها وعلاقتها به يعد أملا للسيدات ممن تعرضن للقهر مثلها، وأنها تحب مشاركة جمهورها ومحبيها بكل شئ عنها سواء كان جيدا أم سيئا .

قالت أصالة: “أنا بحس إنه أنا أمل لناس كتير وأعطيت دوافع لستات موجودين بكل أنحاء العالم العربي عاشوا بشكل من أشكال القهر اللي أنا عشته أو الظلم” .

تابعت: “أنا كنت واضحة حتى لو ما حكيت القصة كاملة بس كان شعوري واضح، ولما اتبسطت بدي اشاركهن، بدي اقول إن أنا رب العالمين أنعم عليا بنعمة كتير كبيرة مثل محبتكن” .

أضافت: “والعلاقة اللي بيني وبين الناس اللي أنا بشوفها من وجهة نظري علاقة صداقة عبر الشاشات بس صداقة حقيقية” .

واختتمت أصالة: “أنا لما بجتمع فيهن وبشوفهن ويحكولي أدق أسرارهم أنا بعرف إنهم أد إيه عندهم إحساس بالأمان تجاهي، وهالشعور أنا عطيتهن إياه وبالتالي بردلهم إياه بإن أنا فعلا صديقة وبدي أشارككم فرحي مثل ما حكيتلكم حزني” .