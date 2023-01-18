شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة الفنان أحمد هارون من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان احمد هارون أنه سوف يتم تشييع جنازة والدته بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة وذلك بعد أن نشر الفنان منذ قليل عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض ولقد كشف هارون على صفحته بموقع التواصل الاحتماعى فيس بوك قائلا :إ نا لله وان إليه راجعون توفت إلى رحمه الله أمى . الرجاء الدعاء لها

فى آخر لقاءات الفنان أحمد هارون قبل اختفائه منذ مايقرب من 8 سنوات كانت باليوم السابع قال فيها ، إن دور "أحمد عبد الجبار"، نجل القيادى الجهادى، التى يجسده ضمن أحداث مسلسل "دنيا جديدة"، من الشخصيات المركبة للغاية، والتى تحتاج لجهد خاص، نظرا لتطورات التفاصيل النفسية للدور فى كل مرحلة يمر بها، مشيرا إلى أن العمل يكاد يكون تعرض لظلم كبير فى الدعايا الخاصة له، لكنه حقق نجاحا كبيرا لدى فئات معينة من الجمهور، مؤكدا أن المسلسل فى عرضه الثانى وبعيدا عن الزحام الرمضانى سيحقق نجاحا أكبر.

وأضاف هارون أن المسلسل من المحطات الدرامية الهامة، والتى يفخر بتقديمها، نظرا لاعتباره عملا اجتماعيا تنويريا، فضلا عن كونه يؤرخ لفترة هامة تمر بها البلاد، بالإضافة إلى مشاركته فى بطولته بجانب فنانين كبار مثل حسن يوسف وأحمد بدير وسامح الصريطى وآخرين.

مسلسل "دنيا جديدة"، من بطولة حسن يوسف وأحمد بدير وسامح الصريطى وأحمد هارون ونيرمين ماهر ومحمد نجاتى وفتوح أحمد وأحمد خليل وعمرو صحصاح وميار الغيطى ونورهان وميريهان حسين، من تأليف مصطفى إبراهيم وإنتاج قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى، وإخراج عصام شعبان.