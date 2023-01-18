شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة فى تشكيل ميلان المتوقع لمباراة الإنتر فى السوبر الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ميلان لملاقاة نظيره الإنتر الليلة، فى نهائي السوبر الإيطالي، بإحدي الديربيات الكبري بالعاصمة الإيطالية ميلانو، حيث يأمل الروسونيري من تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم أمام نظيره إنتر ميلان، والذي يعيش حالة فنية وإقتصادية سيئة للغاية على كافة الأصعدة.

فى حين يسعي نادي الإنتر فى الفوز بلقاء الديربي والظفر بلقب كأس السوبر، فعلى الرغم أن الفريق يمر بأزمة مالية حالية وتدني فى المستوي الفني، إلا أن مباريات الفريقين فى الديربي لا تعترف بمثل هذه المعطيات، مما سيجعل اللقاء صعبًا على كلا الطرفين.



موعد مباراة ميلان والإنتر بالسوبر

ومن المقرر أن يلاقي نادي ميلان نظيره الإنتر اليوم الأربعاء، فى الدور النهائي من مسابقة كأس السوبر الإيطالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل ميلان المتوقع لمباراة الإنتر

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي،المدير الفني لنادي ميلان، مباراة الإنتر بتشكيل مكون كالآتي:

حراسة المرمى: تاتاروشانو.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، كيير، ثيو هيرنانيز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، تونالي، ساليمايكيرس.

خط الهجوم: دياز، لياو، جيرو.