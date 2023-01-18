شكرا لقرائتكم خبر عن بشري سارة داخل نادي ميلان فى المريكاتو الشتوي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي فابريزو رومانو فى تقريره الأخير مفاجأة داخل ميلان بشأن النجم البرتغالي لياو، حيث أكد عن وجود إنفراجة فى ملف تجديد اللاعب مع الروسونيري، والذي أقترب فى الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضي، الشئ الذي يثير التفائل داخل مسئولي كبير العاصمة الإيطالية.

وأضاف رومانو أن هناك مفاوضات جديدة مع اللاعب فى الفترة الحالية، بعدما عرض مسئولي ميلان على لياو الحصول على 7 مليون يورو فى الموسم الواحد خالية من الضرائب، بجانب بعض الإمتيازات والإضافات الآخري، حال مواصلة اللاعب تألقه مع الروسونيري.



موقف لياو من عرض ميلان الجديد

وأكد رومانو أن العرض الأخير المقدم من ميلان يثير إعجاب لياو بشكل كبير، والذي يمنح الفريق الإيطالي الأفضلية فى الفترة الحالية من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، خاصة أنه يلقي دعم كبير من مشجعي الفريق، كما أنه أعتاد على الأجواء داخل الروسونيري وتجمعه علاقة طيبة بالجميع.



شرط لياو الأخير من أجل التجديد

وأشارت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن لياو يمتلك شرط أخير من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وهو أن يكون عقده الجديد مع الروسونيري لا يتجاوز مدته العامين، نظرًا لرغبته فى خوض تجربة جديدة فى الدوري الإنجليزي خلال المستقبل القريب، وفقًا لتأكيدات اللاعب الصحفية السابقة.