شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا رمضان 2023 برعاية أحمد مكى ودنيا سمير غانم وأحمد أمين ويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المسلسلات الكوميدية من أساسيات موسم دراما رمضان من كل عام، حيث ينتظر الجمهور دائماً الأعمال الكوميدية من أجل الضحك والابتعاد عن ضغوطات الحياة وضغط العمل، ويشهد موسم دراما رمضان المقبل 2023 الذى يتبقى على انطلاقه شهرين تقريباً تقديم عدد من المسلسلات الكوميدية التى يترقبها الجمهور من نجومهم المفضلين.

ويأتى على رأس قائمة الأعمال الكوميدية فى دراما رمضان المقبل، مسلسل "الكبير أوى 7" للنجم أحمد مكى، والذى يستكمل مسيرة نجاح العمل الذى حقق جزئه السابع نجاحاً كبيراً فى شهر رمضان الماضى، ويشارك فى بطولة العمل رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسين أبو حجاج وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

وتعود النجمة دنيا سمير غانم لمنافسات دراما رمضان 2023 مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها "بدل الحدوتة 3" عام 2019، حيث تستعد لبدء تصوير مسلسل كوميدى جديد مكون من 15 حلقة، جارى الاستقرار على اسمه من إنتاج أحمد السبكى وإخراج إسلام خيرى ويشارك فى بطولته محمد سلام، بيومى فؤاد، سيد رجب، سلوى خطاب وعدد آخر من الفنانين.

وانضم النجم أحمد أمين إلى قائمة نجوم كوميديا دراما رمضان المقبل، حيث يقدم مسلسل بعنوان "الصفارة" مكون من 15 حلقة، يخوض به أولى تجاربه المطلقة فى الدراما التليفزيونية بعد تحقيقه نجاحات لافته فى أعماله الماضية، والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك فى بطولته طه دسوقى وآية سماحة وحاتم صلاح وعدد آخر من الفنانين.

وقررت النجمة يسرا تقديم الدراما الاجتماعية الكوميدية في مسلسلها "حمد الله على السلامة" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بعدما قدمت العام الماضى "أحلام سعيدة" الذى دارت أحداثه في إطار اجتماعى لايت أيضاً، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، محمود حجازى.