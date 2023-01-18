شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يبدأ تصوير دوره فى مسلسل "تحت الوصاية" أمام منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم دياب تصوير دوره في مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، ويجسد دياب شخصية تدعى "صالح" خلال أحداث العمل، الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى إجتماعى، حيث أن المسلسل يتناول أحد القوانين المرتبطة بالوصاية.

وانتهت منى زكى من تصوير الديكورات الخارجية في مدينة دمياط، وتحديدًا تصوير مشاهد عزبة البرج داخل مراكب الصيد، حيث إن أغلب الديكورات الأولى من العمل تتضمن عدة مشاهد داخل المراكب.

وخلال أحداث المسلسل تتلقى منى زكى صدمة بوفاة زوجها وأبو وأولادها، حيث تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، وتتناول منى زكى قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث المسلسل، وهو القانون الذى يتبع المجلس الحسبى، وذلك من أجل مناقشة فكرة الوصاية التي قد تكون ظالمة أو عادلة من وجهة نظر الأحداث.

"تحت الوصاية" هو أحد المسلسلات المقرر عرضها في رمضان ومكون من 15 حلقة، والمسلسل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج "ميديا هب - سعدى جوهر"، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى،على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وأحد الأطفال، ومن المقرر أن ينضم بعض ضيوف الشرف إلى أسرة المسلسل خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن دياب عرض له مؤخراً حكاية بعنوان "التاكسى" ضمن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وشارك في بطولة العمل بجانب دياب كلا من آيتن عامر، محمد على رزق، وآخرون، مصطفى جمال هاشم، إخراج محمد حماقى.

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي – جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل "لعبة نيوتن" في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.