شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يعيش حالة نشاط سينمائى.. ينتظر عرض 5 أفلام بعد "المطاريد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلمه الجديد "المطاريد"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 25 يناير الجارى في جميع السينمات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهو من إخراج ياسر سامى، حيث يعد الفيلم من نوعية أفلام الكوميديا التي ينتظرها الجمهور من حين لآخر.

وتدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.





وقبل طرح فيلم "المطاريد" في السينمات، ينتظر أحمد حاتم 5 أفلام صورها في الفترة الماضية ما بين بطلا رئيسياً في الأحداث، وبين ضيف شرف في الأحداث، ونستعرض تلك الأفلام خلال السطور التالية :

ينتظر حاتم عرض فيلم "السرب" بطولة النجم أحمد السقا وشريف منير ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمد ممدوح دياب، كريم فهمى وإسلام جمال وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال .





كما ينتظر حاتم عرض فيلم "انا لحبيبى" بطولة النجم كريم فهمى وياسمين رئيس، محمد الشرنوبى، إخراج هادى الباجورى، كما ينتظر عرض فيلم "التاريخ السرىلا لكوثر، من بطولة زينة وليلى علوى، إخراج محمد أمين.

وينتظر حاتم ايضاً فيلم "عاشق" الذى تقدم دور البطولة أمام الفنان أسماء أبو اليزيد، محسن محى الدين، كريم قاسم، وإخراج عمرو صلاح، كما ينتظر حاتم عرض فيلم "الملحد" للكاتب إبراهيم عيسى، وبطولة محمود حميدة، حسين فهمى، تارا عماد، شيرين رضا، وأخرون، إخراج ماندو العدل.



