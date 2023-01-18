شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: أحضر لـ 3 أغانى جديدة وستطرح خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغانى جديدة وفى تصريح لـ " الخليج 365 " قال انه يفاضل بينهم لاختيار الاغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى . وأشار أيضا أنه تعاقد على إحياء حفل غنائى يوم 13 فبراير المقبل فى لبنان.

وكانت قد تحدثت الفنانة ميرفت أبو عوف شقيقة الفنان الراحل وأحد أعضاء فرقة الـ فور ام الشهيرة خلال تصريحات لليوم السابع أثناء حوارها مع تليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى استعادت فيه ذكريات اكتشاف محمد فؤاد وكيف غنا معهم لفترة قائلة : " الصدفة كانت البطل في اكتشاف محمد فؤاد، وهو نفس السيناريو الذى جاء في فيلم اسماعيلية رايح جاي، فكنا تايهين بعد حفلة، وصاحبه قال لعزت فعلاً إن محمد بيعرف يغني وصوته حلو، ليقوم عزت بمنحه رقمه، ثم صار فيما بعد فؤاد".

وأضافت : "هو فنان جميل وله مواقف مميزة دائمأً، وجدع جداً ودوماً ما يذكر تلك الواقعة ولا ينكر دور عزت أبو عوف، كما غنى فترة معنا".

محمد فؤاد من الفنانين الذين قدموا فى معظم أعمالهم السينمائية دور الحبيب بالإضافة إلى مشاهد الأكشن، إذ قدم دور الفتى الرومانسى من خلال فيلم "رحلة حب" وهو "على" الرسام الذى أحب فتاة ثرية جسدتها مى عز الدين، وضحت من أجله، وتركت ابن عمها الذى جسده الفنان أحمد سعيد عبد الغنى من أجل حبيبها.