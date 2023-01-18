شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية " يا شيخ سلامة " الأحد المقبل على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم افتتاح العرض المسرحي “ ياشيخ سلامة” يوم الاحد المقبل بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، في السابعة مساء ، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي وذلك حسبما صرح د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية " لليوم السابع "



بوستر العرض

العرض تأليف وأشعار يسري حسان، إخراج محمد الدسوقي، بطولة علي الهلباوي ، مراد فكري ،نهلة خليل ،سلمي عادل ،حسني عكري، احمد شومان ، سيد عبد الرحمن ، يوسف عبيد، محمد عمر ، أحمد مصطفي، زهرة ابراهيم، سحر عبد الله ، صابر عبد الله ، ريهام درويش ،محمد أبو عيسى ، محمود بيومي ، إبراهيم غنام، شيماء الهلالي ، حبيبة رشاد،محمد السبكي

ألحان علي الهلباوي ،توزيع ، محمد الكاشف ،ديكورد. حمدي، مصمم استعراضات أشرف شرف ، مدرب إستعراضات ، محمد صلاح، تدريب إستعراضات رشا نور ،تصميم ملابس هبة محمود ، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف ،ماكياج روبي مهاب. الإخراج إبراهيم أبو النجا ، نهي بدر ، محمود إسحاق ، مخرج منفذ وليد صلاح الجلاد ، شيماء ربيع ، أحمد يونس ، تحت إشراف الفنان وليد طه، منسق عام العروض إيهاب فاروق ،