فن ومشاهير

افتتاح مسرحية " يا شيخ سلامة " الأحد المقبل على مسرح البالون

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القاهرة - سامية سيد -   يتم افتتاح  العرض المسرحي “ ياشيخ سلامة” يوم الاحد المقبل بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، في السابعة مساء ، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي وذلك حسبما صرح د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية " لليوم السابع "

 


 بوستر العرض

 

العرض تأليف وأشعار يسري حسان، إخراج محمد الدسوقي، بطولة علي الهلباوي ، مراد فكري  ،نهلة خليل ،سلمي عادل ،حسني عكري، احمد شومان ، سيد عبد الرحمن ، يوسف عبيد، محمد عمر ، أحمد مصطفي، زهرة ابراهيم، سحر عبد الله ، صابر عبد الله ، ريهام درويش ،محمد أبو عيسى ، محمود بيومي ، إبراهيم غنام، شيماء الهلالي ، حبيبة رشاد،محمد السبكي

ألحان علي الهلباوي ،توزيع ، محمد الكاشف ،ديكورد. حمدي، مصمم استعراضات  أشرف شرف ، مدرب إستعراضات ، محمد صلاح، تدريب إستعراضات  رشا نور ،تصميم ملابس  هبة محمود ، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف ،ماكياج  روبي مهاب.  الإخراج إبراهيم أبو النجا ، نهي بدر ، محمود إسحاق ، مخرج منفذ وليد صلاح الجلاد ، شيماء ربيع ، أحمد يونس ، تحت إشراف الفنان  وليد طه، منسق عام العروض  إيهاب فاروق ، 

 

 

MO Nasa

MO Nasa

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