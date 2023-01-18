شكرا لقرائتكم خبر عن الجانب المظلم X حياة جيم كارى.. أزمة مرض والدته وكيف جعل المحنة منحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم جيم كارى نجم هوليود بعيد ميلاده، فهو الفنان الذى أضحك الملايين، وكون قاعدة جماهيرية عريضة لما قدمه من أعمال تميزت بأداء خاص، جيم كارى الذى اعتاد على تقديم الكوميديا فى أبهى صورها وصار النجم الأول لها خلال السنوات الماضية لم تكن حياته بهذا القدر من الكوميديا، إذ أنه عانى بشكل كبير مع مرض والدته.

والتي عانت إلى حد كبير تحدث عنه "جيم كارى" ذات مرة فى أحد المناسبات فظهر بوجه أبكى به العالم وأنساهم الكوميديا فى لحظة تخلى فيها عن التمثيل مسترجعاً ذكرياته مع والدته.

وكان جيم كارى يتمتع بموهبة مبكرة فى عالم الفكاهة وكثيرا ما كان يؤدي مشاهد من أجل تسلية وإسعاد أفراد عائلته ، وفى الحقيقة فالمُلهم الأساسى لجيم كارى لدخول عالم الكوميديا و تحديدا الـ " STAND-UP COMEDY " هو والده الذى شجعه على محاولة القيام بعمل احترافى لإيجاد متنفس لطاقته الإبداعية ، فبدأ يعمل فى عدد من الملاهى ​​فى تورنتو عندما كان عمره 15 عام فقط ، وفى أيامه الأولى كان والده يصطحبه إلى الأندية، ثم ترك كارى المدرسة الثانوية لمتابعة أحلامه وانتقل لاحقا إلى لوس أنجلوس فى محاولة منه لأخذ المزيد من الخطوات بعالم التمثيل و الفكاهة.