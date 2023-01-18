شكرا لقرائتكم خبر عن 35 عامًا على عرض فيلمى " مخالب امرأة" و " المرأة والقانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 18يناير ذكرى مرور 35 عاما على عرض فيلمي " مخالب امرأة" للنجمة ميرفت أمين و فيلم " المرأة و القانون" للنجمة شريهان.

وفيلم مخالب امرأة من بطولة ميرفت أمين وعزت العلايلي ووائل نور وزيزي مصطفى ومحمد خيري والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد الباسوسي ومن إخراج عادل الأعصر

تبدأ أحداث الفيلم عندما يصل لـ "مفيدة"، التى تعمل فى الخارج، خبر وفاة شقيقتها الوحيدة "هند"، ثم تكتشف أنها قتلت فى حادث مدبر، وأصبح واضحاً أمام مفيدة أن زوج شقيقتها صبرى هو القاتل، فتفكر فى الانتقام، وتتوالى الأحداث.

أما فيلم "المرأة و القانون" من بطولة شريهان وفاروق الفيشاوى وماجدة الخطيب وسامى العدل وسعيد طرابيك وتأليف سميرة محسن وإخراج نادية حمزة.

وتدور أحداث الفيلم عن قصة حب بين نادية الطبيبة وأحمد المحامي، ويحاول المعلم محمود الزواج من نادية، ﻷنها قد خطبت بالفعل، ويقرر الزواج من اﻷم بنية الوصول إلى الابنة.



